Хакнути хакерів: форум Maza зламали і викрали дані його користувачів

Фахівці компанії Flashpoint виявили витік даних з закритого хакерського форуму Maza (він же Mazafaka). Форум працює з 2003 року і є одним з найстаріших у своїй сфері. Основний його контингент – це "найвправніші кіберзлочинці і фінансові шахраї, багато з яких почали свою діяльність ще в середині-кінці 1990-х років". Ресурс працює російською мовою.

Поки не відомо, хто скомпрометував Maza. Після успішної атаки на форумі опублікували попередження: "Цей форум зламаний. Ваші дані були пропущені". Очевидно, російська мова не рідна для хакерів, а повідомлення було сформовано через онлайн-перекладач. Наразі є інформація про витік даних приблизно 3000 користувачів.

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Що викрали хакери

Судячи з усього, з форуму "витекли" ідентифікатори користувачів, імена, адреси електронної пошти, посилання на месенджери, в тому числі Skype, MSN і Aim, а також паролі. При цьому в темі обговорення зламу деякі користувачі заявляють, що цей витік застарілий – начебто це стара база даних, яка вже не актуальна. Інші ж користувачі збираються шукати інший ресурс.

Експерти Flashpoint відзначають, що інформація про злам Maza прийшло незабаром після успішної атаки на інший російськомовний хакерський форум, Verified, який захопили 20 січня 2021 року. Згодом нові адміністратори Verified оголосили про зміну власника і почали процес деанонімізації попередніх адміністраторів. Вони також заявили, що попередні власники реєстрували IP-адреси всіх користувачів і за весь час зібрали 3 801 697 адрес.

Цілком імовірно, що аналогічна доля чекає й на Maza, оскільки один з його модераторів є колишнім адміністратором Verified.