Двічі зламав обліковий запис Дональда Трампа: історія доброго хакера Віктора Гіверса

Злами облікових записів у наш час – звична справа. Виключенням не став і 45-й Президент США Дональд Трамп. Цікаво те, що його акаунт у твітері одна і та сама людина зламала два рази. Але зробив вона це без злих намірів, а щоб продемонструвати вразливість системи.

Голландський інститут розкриття вразливостей (DIVD) – це добровольча армія комп'ютерних фанатів, яка з 2019 року непомітно запобігла сотням кібератак, виявивши діри у вебсайтах та програмному забезпеченні, які можуть використати хакери зі злими намірами. Хакер Віктор Гіверс один з керівників організації. Він називає себе та своїх побратимів "добровольчою пожежною командою". Лише пожежі, які вони гасять, розташовані в інтернеті.

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Віктор Гіверс / Фото Tech Xplore

Як Віктор Гіверс двічі зламав обліковий запис Дональда Трампа

В розпал передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році, Гіверс та двоє його друзів вирішили переконатися, що тодішній кандидат не використав пароль, який раніше просочився в мережу.

Хакери виявили, що фраза "yourefired", яку Трамп часто використовував у реаліті-шоу The Apprentice, була використана для його облікового запису на сайті ділових контрактів LinkedIn. Гіверс та команда вирішили спробувати цей же пароль, щоб зайти на сторінку кандидата в Президенти США у твітері.

Нідерландські хакери жахнулися, коли побачили, що пароль підійшов і особиста сторінка Дональда Трампа почала завантажуватися. Вони поспіхом проінформували команду кандидата в Президенти про виявлену вразливість. Та відповіді, позитивної чи негативної, вони не отримали.

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У 2020 році Віктор Гіверс вирішив перевірити, чи змінився підхід уже Президента США Дональда Трампа у царині підбору паролів до власних облікових записів. Новим паролем виявився скорочене гасло Президента – "Make America Great Again 2020!". Хакер на 5 спробу ввів "maga2020!" і отримав повний доступ до сторінки Президента Сполучених Штатів Америки, яку читало 90 мільйонів осіб.

Чесно кажучи, це було щось на кшталт: "Боже, чому він?",

– згадує Віктор Гіверс свої почуття тоді.

Хакер жахнувся думки, що було б, якби якийсь зловмисник зламав сторінку і написав, наприклад, "вбивайте поліціянтів". Адже було досить багато людей, які сліпо йшли за своїм Президентом.

Про другий злам системи почули у світі, але нідерландська прокуратура виправдала Віктора Гіверса, вказавши, що він діяв правильно. Так сталося завдяки ретельно прописаному законодавству країни, де передбачений такий феномен як "етичний хакер".

Віктор Гіверс та його команда – сучасні кіберлицарі, "етичні хакери". Вони відстежують на просторах мережі небезпечні хакерські атаки та намагаються їм запобігти. Деякі компанії можуть перебувати під наглядом команди Гіверса довгі місяці. Вони ретельно та вправно шукають "діри" у кіберзахисті різних компаній, щоб "залатати" їх. Іноді вони опиняються першими, а іноді – ні. В такому випадку вони намагаються максимально зменшити шкоду, заподіяну шахраями та зловмисниками.

Я не заперечую, що погані хлопці швидше – я заперечую, що є жертви,

– говорить Віктор Гіверс.