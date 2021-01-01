Компанія Microsoft підтвердила факт отримання хакерами доступу до внутрішніх мережевим та серверних ресурсів компанії. У ході злому зловмисники змогли отримати доступ до частини вихідного коду деяких продуктів Microsoft.

Представник Microsoft пояснив Bloomberg, що компанія виявила у кінці 2020 року незвичайну активність кількох внутрішніх облікових записів співробітників. Перевірка показала, що як мінімум один обліковий запис використовувався хакерами для перегляду вихідного коду в декількох внутрішніх репозиторіях компанії.

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Наскільки все серйозно

У Microsoft уточнили, що у цього облікового запису не було дозволів на внесення змін до вихідних кодів. Також він не давав прав на маніпулювання налаштуваннями мережевих і серверних систем компанії. Фахівці з інформаційної безпеки Microsoft додатково підтвердили, що у ході атаки зловмисники не змогли зробити ніяких змін у внутрішніх ресурсах і коді компанії.

Представник Microsoft відмовився повідомляти Bloomberg, який саме вихідний код переглядали хакери, до яких репозиторіїв коду було отримано доступ, і як довго зловмисники перебували всередині мережі компанії

Microsoft розповіла, що її філософія безпеки або "модель загроз" передбачає, що вихідний код продуктів може бути переглянутий, а захист даних компанії побудовано з урахуванням цього фактора.

Ще одна атака на компаію

18 грудня 2020 року стало відомо, що Microsoft постраждала при атаці, в ході якої хакери отримали доступ до мереж виробника програмного забезпечення SolarWinds. Інцидент з отриманням шкідливого оновлення даного ПЗ торкнувся комп'ютерні системи декількох американських урядових структур, а також тисячі компаній по всьому світу.

Microsoft пояснила у своєму блозі, що в ході грудневої атаки хакери не використовували оновлення SolarWinds для отримання доступу до внутрішніх облікових записах співробітників компанії. Microsoft відмовилася повідомити, як саме зловмисники отримали доступ у внутрішню мережу. Компанія заявила, що ця атака не поставила під загрозу безпеку її послуг, хакери не змогли скомпрометувати дані клієнтів і не використовували ресурси компанії для атаки на інші фірми й установи.