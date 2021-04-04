Хакери злили в мережу особисті дані сотень мільйонів користувачів фейсбуку

Особисті дані, серед яких і номери телефонів, сотень мільйонів користувачів фейсбуку потрапили у відкритий доступ. Їх опублікували на хакерському форумі.

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На хакерському форумі опублікували номери телефонів і особисті дані сотень мільйонів користувачів Facebook. Про це повідомляє Insider. Оприлюднені дані включають особисту інформацію понад 533 мільйонів користувачів Facebook з 106 країн, у тому числі понад 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів у Великобританії і 6 мільйонів про користувачів в Індії. Дані включають в себе їхні номери телефонів, ідентифікаційні дані Facebook, повні імена, місця, дати народження, біографічні дані та - в деяких випадках - адреси електронної пошти. "База даних такого розміру, безумовно, призведе до того, що зловмисники скористаються нею для атак із застосуванням соціальної інженерії або спроб злому", - прокоментував ситуацію технічний директор фірми Hudson Rock Елон Гел. Нагадаємо, раніше компанія Facebook стверджувала, що хакери в Китаї використовували підроблені облікові записи та фальшиві сайти, щоб зламати телефони мусульман-уйгурів. Відзначається, що хакери створювали підроблені акаунти в соцмережі Facebook і підроблені веб-сайти і додатки, орієнтовані на уйгурську аудиторію. Акаунти і сайти містили шкідливі посилання, які могли заразити комп'ютер або смартфон жертви шпигунськими програмами.

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