Мовиться про шалену кількість даних користувачів – аж 533 мільйонів. Їхні адреси, електронна пошта та біографічні відомості стали публічними.
До слова Facebook надав змогу користувачам налаштовувати власну новинну стрічку
Масштабний злив даних користувачів фейсбука: що відомо
- На одному з хакерських форумів у мережі невідомі зловмисники опублікували особисті дані сотень мільйонів користувачів соцмережі фейсбук. Мовиться про дані понад 533 мільйони людей аж зі 106 країн.
- Всі ці дані можна переглянути безкоштовно. Найбільше постраждали мешканці Тунісу (41 мільйон), Італії (36), Сполучених Штатів Америки (32 мільйони облікових записів), Саудівської Аравії (29), Туреччини й Франції (по 20).
- Цікаво, що України у переліку постраждалих країн немає, хоча є сусіди – Росія (майже 10 мільйонів користувачів) та Польща (2,7 мільйона).
Опубліковані дані – це повні імена, номери телефонів, ідентифікаційні дані фейсбуку, місця й дати народження, біографічні відомості, іноді й адреси електронної пошти.
Зловмисники безумовно скористаються цією величезною базою даних для атак із застосуванням соціальної інженерії або спроб злому,
– переконаний технічний директор фірми Hudson Rock Елон Гел.
Простіше кажучи – хакери зможуть видавати себе за інших людей з метою вчинення шахрайств.
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