І туди добралися: хакери "злили" у мережу дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Хакери опублікували у мережі особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse. Наразі пресслужба проєкту не прокоментувала інцидент.

У викладеній базі дані міститься найрізноманітніша інформація про користувачів мережі. Зокрема, їхні імена та прізвища.

Зауважте Цифра дня: скільки українців зареєструвались у Clubhouse

Які ще дані оприлюднили хакери

посилання на світлини користувачів;

дати створення акаунтів;

інформацію про облікові записи користувачів в інших соцмережах;

кількість фолловерів;

кількість людей, за якими стежить кожен користувач.

Що відомо про Clubhouse