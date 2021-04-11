І туди добралися: хакери "злили" у мережу дані понад мільйона користувачів Clubhouse

11 квітня 2021 , 12:37
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Джерело:

Cybernews

Хакери опублікували у мережі особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse. Наразі пресслужба проєкту не прокоментувала інцидент.

У викладеній базі дані міститься найрізноманітніша інформація про користувачів мережі. Зокрема, їхні імена та прізвища.

Зауважте Цифра дня: скільки українців зареєструвались у Clubhouse

Які ще дані оприлюднили хакери

  • посилання на світлини користувачів;
  • дати створення акаунтів;
  • інформацію про облікові записи користувачів в інших соцмережах;
  • кількість фолловерів;
  • кількість людей, за якими стежить кожен користувач.

Що відомо про Clubhouse

  • Історія Clubhouse розпочалася під час карантинної весни 2020 року у Каліфорнії. Заснували проєкт ексрозробники Google Пол Девісон і Роган Сет.
  • Головною родзинкою соцмережі стало виключно живе спілкування. Комунікувати користувачі можуть 2 способами: у "кімнатах" та "клубах".
  • Щоб стати користувачем Clubhouse, необхідно отримати спеціальний інвайт.
  • Наразі Clubhouse наявний лише у вигляді мобільного додатку для iPhone з підтримкою iOS 13. Девісон розповів, що з часом соцмережа стане доступною також на Android. Однак доведеться почекати щонайменше декілька місяців.
Автор: Мар'яна Бекало