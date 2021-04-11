І туди добралися: хакери "злили" у мережу дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Хакери опублікували у мережі особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse. Наразі пресслужба проєкту не прокоментувала інцидент.
У викладеній базі дані міститься найрізноманітніша інформація про користувачів мережі. Зокрема, їхні імена та прізвища.
Зауважте Цифра дня: скільки українців зареєструвались у Clubhouse
Які ще дані оприлюднили хакери
- посилання на світлини користувачів;
- дати створення акаунтів;
- інформацію про облікові записи користувачів в інших соцмережах;
- кількість фолловерів;
- кількість людей, за якими стежить кожен користувач.
Що відомо про Clubhouse
- Історія Clubhouse розпочалася під час карантинної весни 2020 року у Каліфорнії. Заснували проєкт ексрозробники Google Пол Девісон і Роган Сет.
- Головною родзинкою соцмережі стало виключно живе спілкування. Комунікувати користувачі можуть 2 способами: у "кімнатах" та "клубах".
- Щоб стати користувачем Clubhouse, необхідно отримати спеціальний інвайт.
- Наразі Clubhouse наявний лише у вигляді мобільного додатку для iPhone з підтримкою iOS 13. Девісон розповів, що з часом соцмережа стане доступною також на Android. Однак доведеться почекати щонайменше декілька місяців.