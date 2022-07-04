Хакери просували шахрайські криптопроєкти через зламані соцмережі британської армії

Хакери зламали облікові записи британської армії у Twitter та YouTube. Незаконний доступ вони використали для реклами шахрайських криптовалютних проєктів.

Такі інциденти часом трапляються і раніше від них переважно страждали облікові записи відомих людей. Тепер же шахраї вибрали сторінку British Army.

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Деталі атаки

Міністерство оборони Великої Британії, повідомило, що розслідує інцидент. Незвичайний контент з'явився в профілях армії 3 липня, доступ до сторінок вдалося повернути лише пізно ввечері.

На YouTube хакери завантажили відео з Ілоном Маском. Старі ролики видалили, змінили ім'я і фото каналу, щоб він виглядав як канал реальної інвестиційної компанії Ark Invest. Хакери завантажили на сторінку серію старих прямих трансляцій за участю колишнього генерального директора Twitter Джека Дорсі та Ілона Маска. Ці записи раніше транслювали в рамках конференції The B Word, проведеної Ark Invest в червні 2021 року. Зловмисники додали на відео текст із закликами взяти участь у шахрайських криптовалютних проєктах. У певний момент на зламаному каналі транслювали відразу чотири прямих ефіру, деякі з них збирали тисячі глядачів.

хакери завантажили відео з Ілоном Маском. Старі ролики видалили, змінили ім'я і фото каналу, щоб він виглядав як канал реальної інвестиційної компанії Ark Invest. Хакери завантажили на сторінку серію старих прямих трансляцій за участю колишнього генерального директора Twitter Джека Дорсі та Ілона Маска. Ці записи раніше транслювали в рамках конференції The B Word, проведеної Ark Invest в червні 2021 року. Зловмисники додали на відео текст із закликами взяти участь у шахрайських криптовалютних проєктах. У певний момент на зламаному каналі транслювали відразу чотири прямих ефіру, деякі з них збирали тисячі глядачів. У Twitter, який має 363 тисячі підписників, з'явилася реклама роздачі безкоштовних NFT. Крім того, тут хакери також змінили зображення профілю, біографію та обкладинку, щоб створити враження, що сторінка пов'язана з колекцією The Possessed NFT. Обліковий запис робив різні ретвіти про роздачу безплатних NFT, а в закріпленому твіті розмістили посилання на шахрайський NFT-проєкт.

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Так виглядав твітер британської армії після атаки / Фото The Guardian



Так виглядав твітер британської армії після атаки​ / Фото The Guardian

"Нам відомо про злам армійських акаунтів у Twitter і YouTube, ведеться розслідування. Армія надзвичайно серйозно ставиться до інформаційної безпеки й працює над проблемою. Поки розслідування не буде завершено, було б недоречно давати подальші коментарі", – написали в Міністерстві оборони.

Хто стоїть за атакою поки невідомо.