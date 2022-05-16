WordPress – це система керування вмістом сайтів. Вона має відкритий вихідний код і через свою відносну простоту широко застосовується для створення різноманітних блогів, сервісів, складних ресурсів. Вбудована система тем і плагінів дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які вебпроєкти.

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Що відомо

Заражені ресурси використовуються для перенаправлення користувачів на шахрайські сторінки та різні шкідливі сайти.

За даними експертів, в цілому компрометації вже піддалися понад 6600 сайтів.

Шкідливий код впроваджується в різні файли зламаних сайтів, бази даних і базові файли WordPress.

Зловмисники намагаються помістити власний шкідливий код в будь-які файли формату .js, що містять в своєму імені "jQuery".

При цьому він здатен уникнути виявлення і приховати свою активність.

Як правило, переадресації ведуть на фішингові сторінки, завантаження вірусів, рекламні банери або генерують ще більше перенаправлень.

Так, впровадження коду на зламаному сайті створює новий елемент скрипта з доменом legendtable[.] com як джерело.

Цей домен звертається до другого зовнішнього домену – local[.]drakefollow[.] com, який звертається до іншого.

Таким чином створюється цілий ланцюжок, через який проходить відвідувач, поки не буде перенаправлений на який-небудь кінцевий шкідливий ресурс.

Перед тим як потрапити на кінцеву цільову сторінку, деякі відвідувачі потрапляють на фальшиву сторінку з CAPTCHA, яка намагається змусити їх підписатися на push-повідомлення зі шкідливого сайту.

Якщо людина натисне на підроблену CAPTCHA, вона буде отримувати небажану рекламу, навіть якщо сайт не відкритий, а реклама буде виглядати так, ніби вона виходить з операційної системи, а не з браузера. Також подібні приховані маневри з push-повідомленнями пов'язані з одним з найбільш поширених способів шахрайства з "технічною підтримкою". Коли користувача інформують про те, що його комп'ютер заражений вірусом або працює занадто повільно, а щоб розв'язати проблему, слід зателефонувати за безкоштовним номером,

— кажуть експерти.

Дослідники кажуть, що для початкової компрометації сайтів на WordPress зловмисники використовують численні уразливості в плагінах і темах WordPress, які виявляються регулярно.

Наразі неясно, чи вживає компанія яких-небудь заходів для закриття усіх дір у коді.