Хакери зламали сторінку американського есмінця і запустили на ній стрім гри Age of Empires

Обліковий запис есмінця USS Kidd на Facebook був скомпрометований у перші дні жовтня. Протягом кількох годин кожен, хто заходив на сторінку, міг бачити стрім гри Age of Empires.

Коли інцидент помітили, трансляція велася уже 4 години. Сторінку не могли повернути кілька днів.

Цікаво Спеціалісти Mozilla виявили нову тенденцію небезпечних паролів: що обирають користувачі

Що відомо

Загалом, як пише джерело, трансляція запускалась пізніше ще 5 разів, і кожного разу тривала не менше години. Після цього записи із заголовками "Hahahahaha", "ffffffffffff", "hi guys" та play game" були доступні на сторінці ще кілька днів.

Скриншоти трансляцій зі сторінки USS Kidd / Скриншоти Task & Purpose

Хакери не відповідали на коментарі та звернення під трансляцією. Тим часом глядачі, як пише джерело, відзначили погану гру – більшу частину часу невідомий не робив нічого, або годинами добував деревину і камінь, ігноруючи поради. Тому навіть не зміг вийти з кам'яної доби.

Що кажуть військові

Як повідомляють журналісти, з посиланням на прессекретаря ВМС Ніколь Швегман, військові підтверджують факт злому. Проте ніяких подробить наразі немає.

Трансляції уже видалили зі сторінки.