Мобілізація свіжого м'яса: у росії зламали сайти аеропортів та публікують заклики до спротиву

Уранці 21 вересня російський диктатор путін оголосив про мобілізацію в росії. Вже у другій половині дня сайти найбільших аеропортів країни були зламані, а на їх сторінках з'явилися заклики до ухилення.

Наразі невідомо, хто саме відповідальний за атаку. Одним із перших про неї написав Telegram-канал DC8044 F33d.

Цікаво Українська кіберполіція допомогла затримати хакера, причетного до атак на 1 800 компаній

Що відомо

Антивоєнні заклики з'явилися на сайтах:

аеропорта Пулково (Санкт-Петербург),

аеропортів Єкатеринбурга,

Хабаровська,

Уфи,

Благовіщенська,

Самари.

Станом на 16:19 більшість уже відновили роботу. Хабаровський досі "лежить".

Скажений дід іде ва-банк. Його ставка – наші життя! Нам обіцяли взяти Київ за 3 дні. Українці забрали за 3 години те, що ми брали 3 місяці. Тепер мобілізація "свіжого м'яса", щоб бомбити мирні об'єкти. З таким же впевненим та агресивним обличчям ми нападали на Україні. Армія на 70% мертва або поранена. Будуть мертвими й інші,

– написали хакери.



Зображення, опубліковане хакерами / Фото з сайту аеропорту Хабаровська

При цьому вони додають, що Україна вже виграла, і питання лише в тому, "наскільки сильно" програє росія. Громадян закликали не виходити з дому, оскільки повістки начебто вже роздають на вулицях. Якщо ж когось призвуть до армії, то хакери рекомендують здаватися з технікою.

Судячи з тексту та закликів, можна запідозрити, що за атакою стоять саме українські хакери, а не російські.