Хакери зламали сайт російської Об'єднаної авіабудівної корпорації "Сухой"

Сайт Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) "Сухой" не працює через атаку хакерів. Раніше на ньому з'явилося повідомлення з критикою дій Росії в Україні. На цей момент ресурс не працює.

Про злам сайту корпорації "Сухой" повідомляють російські ЗМІ з посиланням на генерального директора Юрія Слюсара.

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Він також задекларував підтримку злочинному режиму Путіна.

Ми підтримуємо президента. На жалюгідні уколи відповімо ще більш ударною працею. Наше завдання – дати країні крила,

– сказав Слюсар.

Що відомо про компанію "Сухой"

ПАТ "Компанія "Сухой", раніше ДУП "АВПК "Сухий" – російська компанія, що займається розробкою, виробництвом, маркетингом, навчанням льотного персоналу, післяпродажним обслуговуванням, включаючи постачання запасних частин та обладнання бойових та цивільних літаків марки "Су" та "Бе".

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