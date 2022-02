Хакери зламали медіакорпорацію Руперта Мердока, в яку входить, зокрема, The Wall Street Journal

Американський медіахолдинг News Corp, заснований Рупертом Мердоком, повідомив про атаку хакерів на свої ресурси. Що сталося і хто стоїть за цією атакою – далі.

News Corp – один з найбільших у світі медіахолдингів, який існує ще з 1979 року. Він об'єднує під одним дахом кілька відомих найменувань американських газет та навіть книжкове видавництво.

Що сталося

Атака відбулася ще минулого місяця.

У документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж, повідомляється, що за атакою стояли Китайські "урядові" хакери.

Така ж інформація наводиться в публікації видання The Wall Street Journal, яке належить News Corp.

Зловмисники, ймовірно, отримали доступ до електронної пошти та документів журналістів і співробітників "ряду видань і бізнес-підрозділів.

Серед них видання The Wall Street Journal і його материнська компанія Dow Jones, газета The New York Post, одна британська газета, яка належить холдингу, а також штаб-квартира News Corp.

Відомо, що атака почалася через одного зі сторонніх хмарних провайдерів компанії.

News Corp заявила, що виявила втручання у свої ресурси 20 січня 2022 року, після чого найняла компанію Mandiant, яка працює у сфері інформаційної безпеки, для розслідування інциденту. Також до розслідування залучили правоохоронні органи.

Попередні дані Mandiant показують, що за атакою стояли люди, які "діють в інтересах уряду Китаю". Метою операції був, ймовірно, збір розвідданих.

Нагадаємо, News Corp володіє також The Sun, Barron's, The Australian, The Times і Market Watch, порталом нерухомості Realtor.com і видавництвом HarperCollins.

Останні два, схоже, не були метою зловмисників, які, очевидно, зосередили свою атаку саме на новинному бізнесі компанії.