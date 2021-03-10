Хакери зламали тисячі камер відеоспостереження в лікарнях, в'язницях США і на заводах Tesla

Джерело:Bloomberg
Невідомі хакери зламали систему безпеки стартапу Verkada, яка пропонує послуги з відеоспостереження для корпоративних клієнтів, і отримали доступ до понад 150 тисяч відеокамер. Зловмисники спостерігали за тим, що відбувається на фабриках Tesla, в школах, в'язницях, лікарнях і відділках поліції.
Журналіст Bloomberg зв'язався зі зловмисниками і ті підтвердили інформацію про злам. Вони розповіли, що спочатку увійшли в обліковий запис з логіном "Super Admin" який знайшли в мережі, а пізніше використовували можливості камер для отримання root-доступу і віддаленого управління.
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Хакери могли переглядати відео з жіночих клінік, психіатричних лікарень і навіть офісів самої компанії Verkada. Журналіст видання встиг переглянути допит у відділку поліції в Стоутоні й одне відео з фабрики Tesla в Шанхаї. Крім цього, зловмисники отримали повний доступ до всього відеоархіву всіх клієнтів компанії.
Фабрика Tesla в об'єктиві зламаної камери відеоспостереження / Фото Bloomberg
Один з учасників групи, що зламала Verkada, заявив, що вся ситуація свідчить про те, наскільки широко застосовується відеоспостереження і як мало уваги приділяється системам безпеки. За його словами, подібні компанії переслідують тільки одну мету – прибуток.