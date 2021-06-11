Electronic Arts зламали хакери: вкрадено 780 гігабайтів даних

Студію-виробника комп'ютерних ігор зламали хакери. Відомо про викрадення 780 гігабайтів даних. Як запевняє компанія, серед них не було інформації користувачів.

Серед даних, які потрапили до рук зловмисників, є вихідні коди ігор та внутрішні інструменти студії. EA злом визнала, але запевняє, що дані користувачів не постраждали.

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Що вкрали хакери

Всього вкрали 780 гігабайтів даних. Серед них:

вихідні коди FIFA 21 і Frostbite.

движка, який лежить в основі безлічі ігор EA, включаючи Battlefield, FIFA, Madden і Star Wars.

Хакери вже почали рекламувати свої "трофеї" на хакерських сайтах з метою продажу. Представник EA вже підтвердив, що виставлена на продаж інформація була вкрадена хакерами. При цьому EA запевняє, що вони не змогли дістатися до особистих даних гравців і, таким чином, конфіденційність користувачів не постраждала.

Ми розслідуємо недавній інцидент вторгнення в нашу мережу, в ході якого було викрадено обмежену кількість ігрового вихідного коду і супутніх інструментів. Доступ до даних гравців не був отриманий, і у нас немає підстав вважати, що існує будь-який ризик для конфіденційності користувачів. Після інциденту ми вже внесли поліпшення в систему безпеки і не очікуємо, що це вплине на наші ігри та бізнес,

– коментує представник компанії.

Electronic Arts розпочала роботу з представниками правоохоронних органів та іншими експертами.