Невідомі хакери вкрали дані понад мільярда людей у китайської поліції, а тепер їх продають

Невідомі хакери заявили про крадіжку даних мільярда жителів Китаю після атаки на сервери поліції. Пізніше на одному з форумів з'явилося оголошення про продаж архіву за біткойни.

Експерти називають це втручання найбільшим в історії країни витоком даних у сфері кібербезпеки. Загалом нібито викрадено понад 23 терабайти даних жителів Китаю.

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Що викрали та скільки це коштує

Цікаво, що атака й витік сталися після того, як Китай пообіцяв покращити захист інформації користувачів інтернету, наказавши своїм технологічним гігантам забезпечити краще її зберігання після скарг громадськості на неналежне управління та зловживання.

Згідно з інформацією, розміщеною на форумі кіберзлочинців, база даних містить такі дані:

Повні імена.

Адреси.

Дати й місця народження.

ID-картки.

Інформацію про злочини.

Номери телефонів.

Масштаби витоку, як пишуть ЗМІ, викликали шок у китайських фахівців з кібербезпеки. Деякі з них навіть почали сумніватися, що таке дійсно могло статися.

Пропозиція купити архів з даними з'явилася на Breach Forums 30 червня, її розмістив користувач під ніком ChinaDan. Підтверджень справжності архіву немає, але якщо він справжній, то це буде найбільший з відомих витік даних в історії Китаю. За весь масив даних хотіли 10 біткойнів, що еквівалентно приблизно 200 000 доларам США. Тред закрили 3 липня – до того моменту за архів запропонували тільки шість біткойнів. Чи відбувся продаж, неясно.

Як пише джерело, китайська влада, зокрема департамент поліції, від коментарів відмовились. Так само не вдалося зв'язатись і з хакером ChinaDan. Тим часом хештег про витік даних був заблокований у соцмережі Weibo, де підняв активні обговорення серед громадян Китаю.