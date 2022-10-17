Представники російської компанії із запобігання кібератакам StormWall наприкінці вересня 2022 року зафіксували сплеск DDoS-атак на інтернет-магазини з продажу військового обмундирування. Повідомляється, що до оголошення мобілізації в країні їх не було.

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Що відомо

Як пише російське джерело, атак зазнали понад 70 магазинів.

Загалом було атаковано понад 70 інтернет-магазинів у десяти регіонах Росії, серед яких Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Мурманськ та інші міста. Були атаковані такі великі інтернет-магазини, як Gorsing, Voenrus, Rusarmyshop і багато інших,

– кажуть у StormWall.

Сплеск атак стався під час проведення мобілізації в Росії, коли майбутні окупанти почали масово звертатися до інтернет-магазинів із продажу військового обмундирування.

Максимальна потужність DDoS-атак на військові інтернет-магазини становила 100 тисяч запитів на секунду. І хоч це атака середньої потужності, більшість магазинів не використовували професійний захист, тому цього виявилося цілком достатньо, щоб вивести з ладу їхні сайти. Тривалість атак становила від кількох годин до кількох днів.

Поки невідомо, хто саме стоїть за цими атаками. Офіційний телеграм-канал IT-армії України поки мовчить про це, однак російські ЗМІ вже встигли звинуватити в усьому саме українських хактивістів.

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