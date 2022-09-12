Секретні дані НАТО продають у даркнеті: що в них та де хакери їх узяли

Невідомі хакери виставили на продаж дані НАТО, викрадені в ході атаки на одну з країн альянсу. Цікаво, що там навіть не знали про факт зламу, доки інформація не з'явилась в інтернеті.

За інформацією ЗМІ, атаки зазнав Генеральний штаб Збройних сил Португалії. Зловмисникам вдалося викрасти секретні документи НАТО.

Цікаво Хакери стверджують, що зламали TikTok і викрали величезну кількість конфіденційних даних

Що відомо

Посилаючись на власні джерела, журналісти пишуть, що у Генштабі дізналися про атаку вже після того, як хакери опублікували зразки вкрадених даних у даркнеті, повідомивши, що продадуть повний дамп зацікавленим особам.

Першими на пропозицію продати секретні дані звернули увагу агенти американської кіберрозвідки, які повідомили про свою знахідку посольство США в Лісабоні, а дипломати вже попередили уряд Португалії про витік.

Наразі експерти з Управління національної безпеки та Національного центру з кібербезпеки Португалії займаються розслідуванням того, що сталося.

Це була розтягнута в часі й таємна кібератака за допомогою ботів, запрограмованих на виявлення такого роду документів, які згодом викрадали в кілька етапів,

– каже джерело, близьке до розслідування.

Наразі неясно, яка саме інформація опинилась у руках злочинців, але ті ж неназвані джерела повідомили, що у витік потрапили "надзвичайно серйозні" документи, а їх поширення може спровокувати в НАТО справжню кризу довіри до Португалії.

Офіційних заяв про те, що сталося від португальської влади, поки не надходило.