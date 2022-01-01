Де саме стався цей інцидент, невідомо. Джерело лише пише, що поліцейський департамент знаходиться десь у США.
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Що сталося
- Атака відбулась ще минулого місяця – вірус-шифрувальник викрав дані з атакованої мережі.
- Як з'ясувалося згодом, злам відділку не була навмисним, хакери не знали, хто став їх жертвою.
- Коли хакери зрозуміли, що сталося, вони добровільно надали постраждалим безплатний дешифратор.
- Як розповідає ІБ-дослідник відомий під ніком pancak3, зловмисники відмовилися повідомити владі, як саме була зламана мережа департаменту, так само як і надати список вкрадених файлів.
На цьому скриншоті можна побачити повідомлення з вибаченням від хакерів (обведено червоним) і повідомленням про те, що хакери нададуть дешифратор безплатно. Вище – сторінка для завантаження цього дешифратора / Скриншот pancak3
Видання Bleeping Computer самостійно зв'язалося з одним з операторів AvosLocker і той розповів, що угруповання не має обмежень у виборі цілей, проте хакери намагаються уникати шифрування державних установ і лікарень.
При цьому в AvosLocker запевняють, що уникають державних установ і лікарень зовсім не зі страху привернути зайву увагу правоохоронних органів. За словами хакерів, у правоохоронців "немає юрисдикції" у їхній країні, а атаки на держустанови їм нецікаві через те, що "гроші платників податків, як правило, важко дістати".