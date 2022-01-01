Де саме стався цей інцидент, невідомо. Джерело лише пише, що поліцейський департамент знаходиться десь у США.

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Що сталося

Атака відбулась ще минулого місяця – вірус-шифрувальник викрав дані з атакованої мережі.

Як з'ясувалося згодом, злам відділку не була навмисним, хакери не знали, хто став їх жертвою.

Коли хакери зрозуміли, що сталося, вони добровільно надали постраждалим безплатний дешифратор.

Як розповідає ІБ-дослідник відомий під ніком pancak3, зловмисники відмовилися повідомити владі, як саме була зламана мережа департаменту, так само як і надати список вкрадених файлів.



На цьому скриншоті можна побачити повідомлення з вибаченням від хакерів (обведено червоним) і повідомленням про те, що хакери нададуть дешифратор безплатно. Вище – сторінка для завантаження цього дешифратора / Скриншот pancak3

Видання Bleeping Computer самостійно зв'язалося з одним з операторів AvosLocker і той розповів, що угруповання не має обмежень у виборі цілей, проте хакери намагаються уникати шифрування державних установ і лікарень.

При цьому в AvosLocker запевняють, що уникають державних установ і лікарень зовсім не зі страху привернути зайву увагу правоохоронних органів. За словами хакерів, у правоохоронців "немає юрисдикції" у їхній країні, а атаки на держустанови їм нецікаві через те, що "гроші платників податків, як правило, важко дістати".