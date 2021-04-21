Хакери викрали креслення пристроїв Apple і шантажують виробника

Хакерська угруповання REvil викрала креслення ноутбуків компанії Apple. Зараз вони почали шантажувати виробника, погрожуючи опублікувати усі креслення.

Більше того, хакери запевняють, що їм до рук потрапили ще багато інших конфіденційних даних. Ці дані вони викрали під час атаки на контрактного виробника електроніки, компанію Quanta Computer.

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Повідомлення про крадіжку з'явилося ще до початку презентації Apple Spring Loaded, що пройшла 20 квітня. Цікаво, що ні Quanta, ні Apple на вимоги хакерів не відреагували.

Хакери викрали креслення пристроїв Apple / Фото The Record

Деталі про атаку

Провиною цієї хакерської атаки, як і багатьох інших, що трапились останнім часом, є вразливість в Microsoft Exchange Server. У березні за аналогічною схемою те ж угрупування REvil отримали дані Acer. До речі, досі невідомо, чи заплатила Acer за повернення даних чи ні. Тоді з Acer вимагали викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Таку ж суму вимагають і від Quanta Computer.

Коли не вийшло натиснути на виробника, хакери з REvil пішли з вимогою викупу до клієнтів, зокрема Apple. Серед інших великих клієнтів Quanta є HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo та інші.

В результаті REvil опублікувала 21 знімок екрана зі схемами Macbook і пригрозила публікувати нові дані кожен день, поки Apple або Quanta не виплатять викуп.