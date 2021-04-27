Учасники хакерського угруповання Babuk Locker зламали комп'ютерні мережі управління поліції Вашингтона і викрали понад 250 гігабайтів даних. Якщо їм не заплатять викуп, інформацію обіцяють передати місцевим бандам.

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Що сталося

Інформація про злам з'явилася на сайті угруповання, а пізніше сама поліція визнала цей факт і підключила ФБР до вивчення інциденту.

Серед викрадених даних можуть бути документи про розслідування, про членів банд, співробітників поліції і їх інформаторів. Як доказ хакери виклали на своєму сайті скріншоти файлів.

Скріншоти викрадених у поліції файлів / Фото The Record

Поліції Вашингтона дали три дні на те, щоб заплатити викуп. Якщо його не буде, то Babuk Locker загрожує зв'язатися з представниками місцевих банд і передати їм дані про інформаторів, які здавали інформацію правоохоронцям.

Babuk Locker не вперше заявила про себе. На початку року група хакерів встигла зробити ряд великих атак. Серед їхніх жертв – іспанська роздрібна мережа Phone House і баскетбольний клуб Houston Rockets. Вони не тільки викрадають цінні дані, але і шифрують їх спеціальними програмами.