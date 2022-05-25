Хакери створили вірус, який змушує жертв займатися благодійністю: як він працює
Джерело:Cloudsek
В мережі з'явився дивний вірус-шифрувальник, який вимагає гроші не для хакерів, які його створили, а для благодійних цілей. Виявила його компанія з кібербезпеки Cloudsek.
Нова програма називається Goodwill. Як припускає Cloudsek, що займається моніторингом цифрових ризиків, за нею, ймовірно, стоїть угруповання з Північної Кореї.
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Як працюють хакери
- Після зараження GoodWill шифрує документи, фотографії, відео, базу даних та інші важливі файли на комп'ютері та робить їх недоступними без ключа дешифрування.
- Щоб отримати його, жертва повинна виконати три дії, надати підтвердження цьому і викласти пост в соцмережах.
- Хакери змушують віддавати одяг бездомним, погодувати п'ятьох дітей з незаможних сімей в кафе і пожертвувати гроші тим, хто потребує термінової медичної допомоги, але не може собі цього дозволити.
- Жертв віруса просять, наприклад, записати на відео процес передачі одягу, а на підтвердження того, що ціль дійсно погодувала дітей в Dominos Pizza Hut або KFC – судячи з усього, треба зводити конкретно в ці мережі – надати фото чеків.
- Для того, щоб допомогти нужденним медичної допомоги, слід відправитися в найближчу лікарню, а після надіслати записи з диктофона, знімки та відео.
- На завершення треба зробити публікацію в Instagram чи Facebook про те, що ви "перетворилися на добру людину, ставши жертвою програми-вимагача GoodWill".
- Після виконання всіх трьох дій хакери перевіряють надіслані жертвою медіафайли і її пости в соцмережах.
Якщо вся надана інформація виявиться справжньою, то невідомі злочинці поділяться повним набором для дешифрування, який включає основний інструмент дешифрування, файл паролів і відеоурок про те, як відновити всі важливі файли.
Уперше GoodWill виявили в березні 2022 року. З квітня 2022 року хакерським угрупованням, яке його створило, цікавляться правоохоронні органи Індії: за їх версією, за Goodwill стоять хакери з КНДР.
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