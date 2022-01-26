Хакери стверджують, що зламали білоруську залізницю: причини атаки та вимоги вже відомі

Хакерська група, яка називає себе "Білоруські кіберпартизани", 24 січня заявила про успішну атаку на білоруську залізницю. Вони зашифрували сервери й розповіли про причини своїх дій.

Активісти заявили, що приводом для злому послужив той факт, що Росія використовувала білоруську залізницю для перекидання військ і техніки. Про деталі хакери розповіли не лише у твітері, а й на своєму каналі в Telegram. Тим часом світові ЗМІ, зокрема видання Bloomberg, уже активно висвітлюють цю тему.

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Що відомо

Одна з вимог хакерів – звільнення політв'язнів, а також недопущення подальшого використання транспортної інфраструктури Білоруської залізниці для пересування російських військ.

Хакери повідомили що зашифрували деякі з серверів, бази даних і робочих станцій.

Разом з тим вони не зачепили системи автоматизації та захисту з міркувань безпеки.

Свою кіберкампанію вони назвали "Пекло".

Бекапи, з яких можна відновити втрачені дані, за словами хакерів, знищено.

"За командою терориста Лукашенка Білоруська залізниця дозволяє окупаційним військам увійти на нашу землю. Ми зашифрували деякі сервери, бази даних і робочі станції BR, щоб порушити її роботу. Системи автоматизації та безпеки НЕ зазнали впливу, щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

У нас є ключі шифрування, і ми готові повернути системи Білоруської залізниці в нормальний режим. Наші умови: Звільнення 50 політичних в’язнів, які найбільше потребують медичної допомоги. Запобігання присутності російських військ на території Білорусі."

У своєму Telegram-каналі активісти поділилися скриншотами зі зламаних систем, показавши, що у них є доступ до внутрішніх систем, серверів резервного копіювання Veeam, контролера домену Windows і сервера резервного копіювання, який містить десятки терабайт даних. На одному зі скріншотів видно, що онлайн-каса Білоруської залізниці відповідає помилкою при виконанні SQL-запиту.

Коментарі влади та опозиції

На сайті Білоруської залізниці тим часом з'явилося повідомлення про тимчасові неполадки. Повідомляється, що "З технічних причин тимчасово недоступні сервіси оформлення електронних проїзних документів". Цікаво, що офіційне повідомлення не згадує про кібератаку і взагалі не повідомляє про природу збою та терміни його усунення.

Представники Білоруської залізниці не відповіли на прохання видання Bloomberg про коментарі.

Тим часом Франак Вячорка, старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської описав атаку як "масову акцію", яка може мати наслідки для розгортання російських військ.

Це може паралізувати залізничну інфраструктуру, яка використовувалася минулого тижня для транспортування російської військової техніки та солдатів на територію Білорусі. Ми розуміємо, чому вони це зробили. Це посилає дуже сильний сигнал. А вимоги хакерів безпосередньо пов'язані з майбутніми військовими навчаннями,

– сказав Вячорка в інтерв'ю Bloomberg News.

Нагадаємо, група хакерів "Білоруські кіберпартизани" сформувалася у вересні 2020 року, після спірних виборів, що привели до масових протестів. До складу групи входять близько 30 осіб, деякі з яких зосереджені на тому, що група називає "етичним зломом" білоруських урядових комп'ютерів.