Хакери оголосили війну американським штатам, які виступають проти абортів
Джерело:Futurism
Група хакерів, що називає себе SeigedSec, збирається відповісти на скасування Верховним судом США права на аборти. Вони анонсували кампанію проти урядів тих штатів, які не дають жінкам права вирішувати самостійно.
SeigedSec здебільшого працює над викраденням призначених для користувача даних у приватних компаній. Однак тепер злочинці беруться за інформацію урядових органів та інших організацій, що підтримали заборону на аборти.
Цікаво Російські хакери оголосили війну Литві: чим погрожують і чого вимагають
Що відомо про наміри хакерів
Перші кроки вже зроблені. Угруповання стверджує, що вкрало близько 8 гігабайтів даних у штатів Кентуккі та Арканзас. Архіви, за їхніми словами, включають особисту інформацію державних службовців.
Як і багато хто, ми також виступаємо за вибір, не можна відмовляти в доступі до абортів. Задля додаткового тиску на уряд ми спричинили витік багатьох внутрішніх документів і файлів, витягнутих з урядових серверів Кентуккі та Арканзасу,
– кажуть хакери, анонсуючи свої атаки.
Хакери у своєму телеграм-каналі обіцяють, що атаки на урядові сервери триватимуть і надалі, а також закликають громадян США продовжити протести.
Верховний суд США позбавив американських жінок права на аборт:
- Рішення прийняли у п'ятницю, 24 червня. Воно сколихнуло не лише американську, а й світову спільноту. У США почалися протести.
- Деякі штати, в яких діють закони миттєвої заборони, вже запровадили негайне обмеження права на аборт. Ще кілька готуються зробити це найближчим часом в умовах відсутності загальнодержавного дозволу на переривання вагітності.
- Консервативно налаштовані американці святкують. Їхні аргументи традиційні: це гріх.
- Прихильники натомість розчаровані. Вони кажуть, що заборона ставить під загрозу життя мільйонів жінок, даючи можливість процвітати нелегальним клінікам, умови роботи яких ніхто не контролює.