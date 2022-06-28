SeigedSec здебільшого працює над викраденням призначених для користувача даних у приватних компаній. Однак тепер злочинці беруться за інформацію урядових органів та інших організацій, що підтримали заборону на аборти.
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Що відомо про наміри хакерів
Перші кроки вже зроблені. Угруповання стверджує, що вкрало близько 8 гігабайтів даних у штатів Кентуккі та Арканзас. Архіви, за їхніми словами, включають особисту інформацію державних службовців.
Як і багато хто, ми також виступаємо за вибір, не можна відмовляти в доступі до абортів. Задля додаткового тиску на уряд ми спричинили витік багатьох внутрішніх документів і файлів, витягнутих з урядових серверів Кентуккі та Арканзасу,
– кажуть хакери, анонсуючи свої атаки.
Хакери у своєму телеграм-каналі обіцяють, що атаки на урядові сервери триватимуть і надалі, а також закликають громадян США продовжити протести.
Верховний суд США позбавив американських жінок права на аборт:
- Рішення прийняли у п'ятницю, 24 червня. Воно сколихнуло не лише американську, а й світову спільноту. У США почалися протести.
- Деякі штати, в яких діють закони миттєвої заборони, вже запровадили негайне обмеження права на аборт. Ще кілька готуються зробити це найближчим часом в умовах відсутності загальнодержавного дозволу на переривання вагітності.
- Консервативно налаштовані американці святкують. Їхні аргументи традиційні: це гріх.
- Прихильники натомість розчаровані. Вони кажуть, що заборона ставить під загрозу життя мільйонів жінок, даючи можливість процвітати нелегальним клінікам, умови роботи яких ніхто не контролює.