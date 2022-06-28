SeigedSec здебільшого працює над викраденням призначених для користувача даних у приватних компаній. Однак тепер злочинці беруться за інформацію урядових органів та інших організацій, що підтримали заборону на аборти.

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Що відомо про наміри хакерів

Перші кроки вже зроблені. Угруповання стверджує, що вкрало близько 8 гігабайтів даних у штатів Кентуккі та Арканзас. Архіви, за їхніми словами, включають особисту інформацію державних службовців.

Як і багато хто, ми також виступаємо за вибір, не можна відмовляти в доступі до абортів. Задля додаткового тиску на уряд ми спричинили витік багатьох внутрішніх документів і файлів, витягнутих з урядових серверів Кентуккі та Арканзасу,

– кажуть хакери, анонсуючи свої атаки.

Варто зазначити, що ці два штати є серед тих, які ввели негайну заборону на аборти. Крім них, за даними BBC, відзначилися Арканзас, Південна Дакота, Міссурі, Оклахома та Алабама. Міссісіпі та Північна Дакота чекають на схвалення рішення генеральними прокурорами. 29 червня заборону затвердить Вайомінг, а згодом приєднається Юта. Через 30 днів після рішення Верховного суду аборти стануть нелегальними в Айдахо, Теннессі та Техасі.

Хакери у своєму телеграм-каналі обіцяють, що атаки на урядові сервери триватимуть і надалі, а також закликають громадян США продовжити протести.

Верховний суд США позбавив американських жінок права на аборт: