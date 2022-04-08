Хакери з Росії та Білорусі використовували Facebook для дезінформації українців

Після провалу на цифровому фронті російські та білоруські хакери перекинулися на соцмережі. Оскільки успіху з атаками на українські компанії ворог не зазнав, вочевидь, було прийнято рішення посилити кампанію з дезінформації населення.

Про це розповів представник компанії Meta (колишня Facebook, якій належать соцмережі Facebook та Instagram) у розмові з телеканалом CNN. Аби втертися в довіру, зловмисники часто видають себе за журналістів.

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До яких атак вдаються злочинці

У Meta розповіли про численні випадки прихованих кібератак та акцій у соцмережах з боку російських та білоруських хакерів. Усі вони направлені або на цивільне населення, або на українських військових у мережі. У соцмережі Facebook, за словами представника Meta, також часто використовуються фейкові фотографії профілю з метою дезінформації.

Окрім того, що окупанти прикидаються журналістами та витягують важливу інформацію, фото та відео, вони ще й вдаються до прямих атак на облікові записи українців у соцмережі Facebook. Відомо, що одними з тих, хто намагався атакувати акаунти військових та цивільних, була група білоруських хакерів Ghostwriter.

У Meta зазначили, що у кількох конкретних випадках хакерам вдалося успішно отримати доступ до облікових записів та розмістити відео із закликом до українських військових здаватися, щоб воно виглядало так, ніби публікація справді виходила від власників сторінок.

За спостереженнями Meta, хакери у соцмережах активізувалися незадовго до вторгнення військових Росії на територію України. Так, кілька акаунтів пов'язаних з білоруським КДБ після довгого періоду простоювання раптом почали публікувати повідомлення польською та англійською мовами про те, що, начебто, українські військові здаються без бою, а лідери країни давно втекли закордон.

Meta допомагає боротися проти хакерів

Представник Meta розповів, що компанія видалила понад 200 облікових записів пов'язаних з Росією та Білоруссю. Акаунти часто поширювали фейкові заяви, повідомлення та неправдиву інформацію про війну в Україні. Крім того, з цих сторінок було зафіксовано mass-reporting (це коли група користувачів раптово скаржиться на якусь конкретну сторінку) спрямований на українців у мережі.