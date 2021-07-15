REvil зникли з мережі: хакери, що атакували сотні компаній відключили свої сайти

Хакерське угруповання REvil відключило свої сайти і зникло з мережі. Серед її жертв є підрядник Apple і сотні компаній.

Причини відключення ресурсів поки невідомі. Це може бути розпад угруповання, його переформатування або атака спецслужб.

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Що відбувається

Інфраструктура REvil перестала працювати ще у вівторок вранці. Недоступні всі сайти в даркнеті, через які зловмисники взаємодіяли з жертвами своїх атак і журналістами. Заблокованими виявилися навіть облікові записи учасників групи на хакерських форумах.

"Всі сайти REvil не працюють, включно з тими, через які проходили платежі та на яких публікувалися вкрадені дані. Публічний представник угруповання – Unknown – напрочуд мовчазний."

відоме гучними зломами як приватних компаній, так і державних організацій з метою вимагання викупу. У квітні REvil атакувала тайванського підрядника Apple і вимагала 50 мільйонів доларів за викрадені креслення. А вже у травні її жертвою став найбільший у світі постачальник м'яса JBS. На початку липня хакери зламали до 1500 підприємств в десятках країн через Kaseya — американського виробника корпоративного ПЗ.

Як повідомив представник джерела, ФБР відмовляється від коментарів.

"ФБР відмовилося коментувати вимкнення серверів REvil. Наразі ми досі не знаємо, хто несе відповідальність. Я схиляюся до ініційованого REvil вимкнення (ребрендингу) або технічних проблем."

REvil і ще одну подібну групу хакерів DarkSide, яка на початку травня вивела з ладу найбільший в США нафтопровід, пов'язують з Росією — вони працюють за схожими методами. Їхній шкідливий код багато в чому уніфікований і завжди перевіряє, чи не розташований об'єкт зламу в країнах СНД. Тому в інтернеті почали з'являтися припущення, що зникнення REvil з мережі пов'язане з недавніми переговорами Байдена і Путіна, в рамках яких чималу частину обговорень займали саме хакерські атаки.

Також REvil могли й самі стати жертвою комп'ютерного злому з боку спецслужб – на тих же переговорах Байден говорив, що американська влада може зробити відповідні атаки на хакерів.