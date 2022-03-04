Зазначається, що хакери зламали один піддомен веб-сайту IKI, хоча інші піддомени залишаються доступними. Скомпрометована частина сайту стосується проєкту Всесвітньої космічної обсерваторії (WSO-UV) – аналога космічного телескопа "Габбла", запуск якого заплановано на 2025 рік.

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Популярний обліковий запис у твітері, пов'язаний з децентралізованою групою хакерів Anonymous, поділився подробицями в четвер вранці і приписав дії групі, відомій як v0g3lSec.

На момент публікації сайт uv.ikiweb.ru був недоступний. Архівна версія веб-сайту, знята вранці 3 березня, містить повідомлення:

Гей, російські покидьки... Перепрошую.. Космонавти??.. навіть не знаємо, що сказати. Йдіть і зробіть хороший сайт, замість того, щоб погрожувати людям та МКС, почули??

Остання частина повідомлення стосується висловлювання глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозтіна: після оголошення США санкцій Рогозін натякав на те, що партнерство між NASA та російськими агентствами може припинитися, що загрожує майбутньому Міжнародної космічної Станції.

Акаунт YourAnonNews також поділився посиланням на розміщений у хмарі zip-файл, де зазначається, що це злиті дані із Російського космічного агентства. The Verge повідомляє, що завантаження містить суміш рукописних форм, PDF-файлів та електронних таблиць, а також опис місячних місій.

Ще один злам "Роскосмосу"

Це вже другий злам "Роскосмосу", який стався через кілька днів після того, як інша група, пов'язана з Anonymous, заявила про відключення російських систем управління супутниками. У повідомленні в твітері від групи, що працює під назвою NB65, мовилося, про відключення систему моніторингу, яку використовує Російське космічне агентство, хоча подробиці перевірити не вдалося.

Війна триває не лише на фронті, але й у кіберпросторі. Все більше різноманітних груп хакерів стає на бік України та проводить операції проти Росії та її союзників. Сьогодні витік даних став стратегічним інструментом.

Крім NB65, хакерська група, відома як AgainstTheWest , заявила про злам ядерної енергетичної компанії "Росатом".

, заявила про злам ядерної енергетичної компанії "Росатом". Раніше група, що діє під назвою Anonymous Liberland, опублікував 200 ГБ електронних листів, взятих у білоруського оборонного підрядника Tetraedr.

Цікаво, що Дмитро Рогозін нещодавно заявив, що Росія більше не продаватиме США "свої найкращі у світі ракетні двигуни". Тут варто наголосити, що Росія не має жодної монополії на ракетні двигуни і США та й увесь світ чудово обійдуться без них, як обходилися раніше.

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