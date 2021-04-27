Минулого тижня повідомлялося, що хакерська група REvil зламала комп'ютери партнера Apple, компанію Quanta Computer. Зловмисники викрали креслення майбутніх ноутбуків MacBook й іншої техніки. Тепер, як пише видання MacRumors, хакери видалили всі згадки про це зі свого блогу в даркнеті.

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Що відбувається

Раніше зловмисники зажадали від Quanta Computer до 27 квітня заплатити їм викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Інакше документи, що описують нові розробки компанії Apple, погрожували опублікувати у відкритому доступі.

Проте після консультацій зі спеціалістами з інформаційної безпеки, компанія Quanta Computer не стала відповідати на погрози.

Тоді хакери вирішили направити свої погрози та вимоги грошей в Apple. Для підтвердження своїх намірів вони оприлюднили частину даних, на основі яких журналісти поспішили створити рендери майбутніх MacBook Pro.

Злочинці повідомили, що збираються щодня до 1 травня публікувати по одному новому документу, якщо Apple не заплатить їм 50 мільйонів доларів.

Чим все закінчилося – невідомо. Однак незважаючи на погрози, хакери більше не викладали вкрадені схеми та креслення.

Як пише ресурс MacRumors, хакерське угруповання REvil зазвичай завжди виконує свої погрози та публікує вкрадені дані, якщо жертва відмовляється платити. Можливо, Apple вирішила погодитись на вимоги. Сама компанія ніяк не прокоментувала ситуацію.