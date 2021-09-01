Джерело стверджує, що отримало інформацію безпосередньо від самих хакерів. Серед "Білоруських кіберпартизанів" немає фахівців з досвідом в атаках. Група складається з "небайдужих айтішників".

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Чи близький кінець режиму

Як повідомляють члени групи, вони вже отримали доступ до більшості державних цифрових ресурсів – МВС, КДБ, а також хочуть проникнути в усі мережі уряду.

На підтвердження своїх слів та намірів вони опублікували закриту інформацію з архівів, на зразок відео з камери безпілотника при розгоні мітингувальників, таємні інструкції для спецназу, відео з ізоляторів.

Також у руках активістів опинилися дані про інформаторів МВС, компромат на високопосадовців, записи телефонних розмов, особисті дані співробітників та багато іншого.



Скриншот відеозапису, який хакери отримали з білоруських слідчих ізоляторів, де утримували та били протестувальників / Фото Білоруські кіберпартизани/Bloomberg

Хакери об’єдналися ще рік тому, у вересні 2020 року, після виборів. Спочатку вони діяли досить стримано. Наприклад, зламували державні сайти новин і вставляли відеоролики, на яких зображені сцени жорстокості поліції. Вони скомпрометували поліцейський список "найбільш розшукуваних", додавши до списку імена Лукашенка та його колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Вони також змінили урядові сайти, додавши на них червоно-білі прапори, яким віддають перевагу протестувальники.

Проте пізніше дії та плани стали глобальнішими. На початку цього року члени групи отримали фізичний доступ до одного з урядових об'єктів та проникли в комп’ютерну мережу. Це дало можливість просуватись далі мережею та отримувати доступ до все нових і нових даних. У результаті, наприклад, вдалося отримати до двох мільйонів хвилин записів телефонних розмов.

Кіберпартизани заявили, що співпрацюють з іншими групами. Наприклад BYPOL, котра початково з'явилася за кордоном, коли стало очевидно, що президентом залишається Лукашенко і потрібні інші методи для його усунення. Відомо, що до BYPOL входять колишні силовики й ексчиновники, які відкрито виступають проти нинішньої влади Білорусії. Саме вони й підказали хакерам, як зламати урядові сервери, що і де шукати.

Кінцевою метою обох груп є повне повалення режиму Лукашенка.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко досі продовжує репресії проти незгодних. Нещодавно вчителя історії засудили до 1,5 року суворого режиму за те, що він показав відеозапис із критикою Олександра Лукашенка. Серед глядачів був син місцевого чиновника, який і видав педагога, зафільмувавши все на смартфон.