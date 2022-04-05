Хакери намагаються отримати доступ до даних акаунтів українців в Telegram, – Кіберполіція

Кіберполіція попереджає про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів користувачів месенджера Telegram. У відомстві розповіли, що робити, аби уникнути зламу.

Для отримання доступу до даних облікового запису в Telegram, злочинці розповсюджують повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram. Після переходу за посиланням хакери можуть отримати несанкціонованого доступу до облікових записів з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

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Наразі, як повідомляє Національна поліція, фахівці Департаменту кіберполіції та Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на російський хостинги.

Чому це небезпечно

Найбільша небезпека від таких атак у тому, що з їх допомогою зловмисники отримують доступ до облікових записів українців та викрадають дані сесій, перелік контактів й історії листування.



Скриншоти повідомлень / Фото Кіберполіції

У кіберполіції закликали бути пильними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями. Рекомендується встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить SMS).



Вмикаємо двофакторну аутентифікацію в Telegram / Фото 24 канал

Серед іншого радять у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного.

У разі отримання подібних повідомлень просимо терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів,

– зазначили у поліції.