Хакери можуть зламати ваш iPhone віддалено навіть, якщо він вимкнений: як це працює

Дослідники з Дармштадтського технічного університету в Німеччині виявила небезпечну вразливість, яка може використовуватися для стеження за користувачами iPhone та завантаження шкідливого програмного забезпечення навіть після відключення смартфона.

Проблема пов'язана з роботою програми Find My, яка призначена для пошуку пристрою у разі втрати або крадіжки. Фахівці встановили, яким саме чином можна зламати iPhone віддалено.

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Як все працює

Річ у тім, що Bluetooth, NFC і надширокосмуговий зв'язок UWB продовжують працювати навіть у разі відключення iPhone. Це означає, що модулі бездротового зв'язку можуть потенційно використовуватися зловмисниками для проведення атак різного типу. Крім того, в режимі зниженого енергоспоживання користувачам смартфонів Apple залишаються доступними деякі функції, такі як безконтактна оплата покупок.

В останніх моделях iPhone, наприклад, всі три бездротові чіпи мають прямий доступ до захищеного елемента.

У рамках виконаної роботи дослідникам вдалося інтегрувати на пристрій шкідливе програмне забезпечення через Bluetooth, який працював при відключеному живленні. Зазначається, що поширення шкідливого ПЗ у такий спосіб є складним процесом, у ході якого послідовно експлуатуються кілька вразливостей.

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Нещодавно запрацював сервіс Apple Self-Repair розроблений для того, щоб допомогти користувачам усунути поломки в iPhone самотужки. Однак деякі клієнти вже встигли розкритикувати його наголосивши на високій ціні деталей.

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Як зазначають користувачі, ремонт в рамках нового сервісу Apple виходить дорожчим, ніж ремонт в офіційному сервісному центрі Apple. Одним із прикладів є заміна акумулятора в iPhone 13 Pro, хоча, з іншого боку, компанія пропонує знижку на новий акумулятор в обмін на повернення старого.

Також невдоволення користувачів викликав надто короткий перелік моделей iPhone, доступних для самостійного ремонту за допомогою нового сервісу.