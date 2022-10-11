За даними американських джерел, у понеділок вранці недоступними через DDoS-атаку були більше десятка загальнодоступних сайтів аеропортів, включаючи деяких найбільших у країні. Відповідальність за це взяли на себе російськомовні хакери.

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Що відомо

Як зазначає CNN, це викликало лише незручності для людей, які шукають інформацію про подорожі. Ознак впливу на фактичні авіаперевезення не спостерігають.

Очевидно, що ми відстежуємо це, і немає ніякого занепокоєння щодо зриву операцій,

– прокоментував керівник апарату Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) Кірстен Тодт.

Серед 14 вебсайтів — міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті. Журналісти CNN поговорили з одним із працівників і той підтвердив, що ніяких наслідків не було. Сайт Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса був відключений ще раніше, але досить швидко повернувся в мережу.

Судячи з усього, за цією атакою стоять хакери з групи Killnet, також відповідальні за виведення з ладу вебсайтів урядів штатів США, а також напади на сайт Конгресу США у липні. Як пише джерело, російські кіберзлочинці "активізували свою діяльність, спрямовану проти організацій в країнах НАТО".

Нагадаємо, DDoS-атаки полягають у спрямуванні величезної кількості одночасних запитів на сайт. Незахищені належним чином ресурси не витримують такого напливу й перестають працювати. Таким нападам віддають перевагу зловмисники різного рівня складності, оскільки вони дають видимі результати, але ці інциденти, як правило нетривалі й не призводять до витоків даних.