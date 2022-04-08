Про виявлені спроби зламу повідомила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку. Джерелом небезпеки є листи з темою "№1275 від 07.04.2022", які зловмисники розсилають своїм цілям.

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Що відомо

Листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk".

Його відкриття дасть хакерам можливість отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації , пошкодженням даних та комп’ютерних систем.

, пошкодженням даних та комп’ютерних систем. Команда CERT-UA попереджає, що члени групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP.

Тож необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

Відповідальність покладають на угруповання UAC-0010, більше відоме як Armageddon. Воно вже неодноразово здійснювало кібератаки як проти України, так і на країни ЄС. Зокрема відомо про 5 тисяч атак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. У листопаді ми писали про те, що СБУ викрила деяких членів банди. Це офіцери "Кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.