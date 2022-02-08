Що таке макроси і як їх використовують шахраї

Офісні програми, такі як Word, Access, Excel, PowerPoint і Visio, можуть запускати сценарії та використовувати активний вміст для автоматизації різних процесів та імпорту даних із зовнішніх джерел. Проблема в тому, що при запуску макросів з ненадійних джерел неможливо точно сказати, що вони завантажують і які дії виконуються після цього, чим і користуються зловмисники при поширенні шкідливого ПЗ.

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У минулому Microsoft визнавала пов'язану з макросами проблему безпеки і навіть інтегрувала в Office спливаюче повідомлення, яке попереджає користувача і вимагає додаткового підтвердження перед запуском макросу.

Як тепер все працюватиме

Технічно софтверний гігант блокуватиме лише макроси, що завантажуються з інтернету .

. При цьому макроси з надійних джерел, які мають цифровий підпис та сертифікат безпеки, як і раніше, будуть завантажуватися.

Також макрос буде вважатися довірчим, якщо користувач раніше вже відкривав цей файл і вибрав опцію "Активувати вміст" у спливаючому повідомленні.

Корпоративні клієнти Microsoft зможуть здійснювати управління макросами за допомогою групових політик.

Які програми отримають нововведення

Згідно з наявними даними, у квітні 2022 року це нововведення з'явиться в Office 365. Пізніше воно торкнеться Office LTSC, Office 2021, Office 2019, Office 2016 і Office 2013.