Хакери атакували виробника ядерної зброї Sol Oriens: що відомо

Американська компанія Sol Oriens, пов'язана з виробництвом ядерної зброї, постраждала від атаки шифрувальника REvil. Хакери оголосили аукціон і продали вкрадені у компанії дані.

За даними джерела, минулого тижня хакерська група REvil назвала компанії, чиї дані продала на аукціоні. Серед них була й Sol Oriens, яка "допомагає у виконанні складних програм Міністерству оборони і Міністерству енергетики, організаціям і підрядникам в авіакосмічній галузі, а також технологічним компаніям".

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Які дані потрапили до рук хакерів

Хакери стверджують, що вкрали і продали бізнес-інформацію і дані працівників компанії, включаючи інформацію про зарплату і номери соціального страхування.

Як доказ представники REvil опублікували зображення документів про найм співробітників, заробітну плату і звіти про виплати. Зловмисники також погрожують поділитися цією документацією і даними з військовими відомствами за своїм вибором.

Представники Sols Oriens вже підтвердили, що компанію атакували у травні 2021 року.

Розслідування триває, але нещодавно ми визначили, що неавторизована особа придбала певні документи з наших систем. Ці документи зараз вивчаються, і ми працюємо зі сторонньою кіберкриміналістичною фірмою, щоб визначити обсяг даних, які могли бути скомпрометовані,

– кажуть у компанії.

Доказів того, що в ході інциденту могли постраждати секретні дані клієнтів або критично важлива інформація, пов'язана з безпекою, немає.

Після завершення розслідування компанія зобов'язалася повідомити фізичних і юридичних осіб, чиї дані постраждали.