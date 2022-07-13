Хакери атакували розробника ігор Elden Ring і Dark Souls, компанію Bandai Namco

Японська компанія Bandai Namco, зайнята розробкою комп'ютерних ігор, постраждала від атаки хакерів ALPHV, відомих також як BlackCat. Згідно з інформацією ЗМІ, було застосовано програму-шифрувальника.

Інформація про атаку вперше з'явилась 11 липня на сайті хакерської групи в даркнеті. Поки угруповання не розкриває ніяких деталей атаки, лише обіцяє, що викрадені у компанії дані скоро будуть опубліковані. У Bandai Namco заяви хакерів поки ніяк не прокоментували.

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Що відомо

Детальної інформації наразі немає.

Неясно, які саме дані було викрадено в компанії та коли хакери збираються її опублікувати.

Зазвичай такі атаки здійснюються з метою викупу.

Цілком імовірно, що сам злам стався набагато раніше і компанія відмовилась платити – тому ALPHV вирішили продати дані або ж опублікувати їх у відкритому доступі.

Варто зазначити, що здирницька програма BlackCat була вперше виявлена дослідниками восени минулого року. Вже тоді фахівці відзначали, що творець ALPHV, ймовірно, раніше був учасником відомої хакерського угруповання REvil, а новий шкідливий являє собою "дуже складний" шифрувальник.

Пізніше інші експерти з'ясували, що ALPHV пов'язаний з такими угрупованнями як BlackMatter і DarkSide, і за його розробкою стоять ті ж люди, що й за гучною атакою на компанію Colonial Pipeline, яка спровокувала перебої з поставками палива в США і привернула до хакерів багато непотрібної їм уваги.

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