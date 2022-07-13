Інформація про атаку вперше з'явилась 11 липня на сайті хакерської групи в даркнеті. Поки угруповання не розкриває ніяких деталей атаки, лише обіцяє, що викрадені у компанії дані скоро будуть опубліковані. У Bandai Namco заяви хакерів поки ніяк не прокоментували.
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Що відомо
- Детальної інформації наразі немає.
- Неясно, які саме дані було викрадено в компанії та коли хакери збираються її опублікувати.
- Зазвичай такі атаки здійснюються з метою викупу.
- Цілком імовірно, що сам злам стався набагато раніше і компанія відмовилась платити – тому ALPHV вирішили продати дані або ж опублікувати їх у відкритому доступі.
Варто зазначити, що здирницька програма BlackCat була вперше виявлена дослідниками восени минулого року. Вже тоді фахівці відзначали, що творець ALPHV, ймовірно, раніше був учасником відомої хакерського угруповання REvil, а новий шкідливий являє собою "дуже складний" шифрувальник.
Пізніше інші експерти з'ясували, що ALPHV пов'язаний з такими угрупованнями як BlackMatter і DarkSide, і за його розробкою стоять ті ж люди, що й за гучною атакою на компанію Colonial Pipeline, яка спровокувала перебої з поставками палива в США і привернула до хакерів багато непотрібної їм уваги.
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- Угруповання RansomHouse заявило, що вкрало в AMD 450 гігабайтів даних, а компанія навіть не помітила.
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