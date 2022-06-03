Хакери атакували один із мексиканських заводів Foxconn

Компанія Foxconn, яка є основним виробником смартфонів для Apple та багатьох інших світових брендів, має розвинену мережу заводів по всьому світу, три з яких розташовані в Мексиці. Один із них нещодавно атакували хакери.

Відповідальність за цю атаку взяло на себе хакерське угруповання Lock Bit. Воно запустило в мережу компанії програму-вимагача наприкінці травня.

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Що відомо

Компанія Foxconn управляє трьома заводами в Мексиці, де виробляють комп'ютери, РК-телевізори, мобільні пристрої, ТВ-приставки та іншу техніку.

Постраждалий від атаки завод, де працює понад 5000 людей, розташований в Тіхуані та вважається стратегічним об'єктом , оскільки відіграє важливу роль в постачанні американського штату Каліфорнія, великого споживача електроніки.

, оскільки відіграє важливу роль в постачанні американського штату Каліфорнія, великого споживача електроніки. 31 травня на сайті шифрувальника Lockdir з'явилося повідомлення про злам Foxconn і загрозу витоку даних, якщо до 11 червня 2022 року компанія не виплатить викуп.

Судячи з повідомлення зловмисників, переговори з компанією ще не завершені, хакери все ще сподіваються домовитися.

Вимоги LockBit на цю мить невідомі , але, ймовірно, хакери розраховують отримати велику суму, враховуючи, що угруповання зазвичай атакує успішні компанії, які можуть заплатити значні суми.

, але, ймовірно, хакери розраховують отримати велику суму, враховуючи, що угруповання зазвичай атакує успішні компанії, які можуть заплатити значні суми. Представники Foxconn підтвердили ЗМІ, що атака дійсно відбулась.

Підтверджено, що в кінці травня один з наших заводів в Мексиці піддався кібератаці з використанням програми-вимагача. Фахівці з кібербезпеки вже виконують роботи з відновлення,

– прокоментували в компанії.

У заяві для BleepingComputer Foxconn запевнив, що вплив на роботу заводу буде мінімальним, а відновлення буде відбуватися згідно з заздалегідь визначеним планом. Речник компанії надав наступний коментар:

Завод поступово повертається до нормального стану. Збої, що виникли в бізнес-операціях, будуть усунені шляхом коригування виробничих потужностей. Очікується, що атака мало вплине на загальну діяльність. Відповідна інформація про інцидент також миттєво надається нашому керівництву, клієнтам і постачальникам,

– сказав він.

Зловмисники не дали жодних натяків на те, які дані вони змогли отримати, але вони зазвичай намагаються вилучити цінну інформацію, яка може бути використана як важіль тиску. Оскільки Foxconn виробляє різні споживчі електронні продукти для багатьох брендів, викрасти могли цінні схеми та технічні креслення, які становлять інтелектуальну власність.