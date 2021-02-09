Невідомі хакери зламали систему очисних споруд в окрузі Пінеллас, штат Флорида, яка обробляє воду для 15 тисяч людей. Зловмисники намагалися підвищити рівень гідроксиду натрію у воді більше ніж у 100 разів. Про це розповів шериф округу Боб Гуалтьері на прес-конференції у понеділок, 8 лютого.

Гідроксид натрію додають у малих кількостях до водопровідної води, оскільки цей луг збільшує pH, а також дозволяє знизити кількість свинцю та інших важких металів у рідині. Однак при високій концентрації він викликає роздратування шкіри й очей, а у більш важких випадках – хімічні опіки.

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Головною проблемою міг стати TeamViewer

Очисна станція, на якій стався інцидент, обслуговує місто Олдсмар у 25 кілометрах від Тампи, третього за величиною міста штату. Мережа на ній налаштована таким чином, щоб авторизовані користувачі могли керувати роботою підприємства віддалено у разі аварій і несправностей. У системі використовувався пакет ПЗ TeamViewer для віддаленого контролю, проте у департаменті шерифа округу не підтвердили цю інформацію.

Вперше невідомим вдалося підключитися до системи о 8 ранку в п'ятницю, 5 лютого, про що помітив оператор підприємства. Однак він не надав цьому значення, оскільки начальник очисної станції регулярно підключався до системи віддалено. Через кілька годин, о 13:30 зловмисники знову отримали доступ і цього разу спробували змінити параметри роботи автоматики, встановивши концентрацію лугу у воді на рівні 11100 ppm, у той час як нормальна концентрація відповідає 100 ppm. Зловмисники знаходилися у системі від трьох до п'яти хвилин. Оператор помітив це, попередив начальника і повернув значення параметра до вихідного, а хакер покинув систему.

Які наслідки атаки хакерів на систему очисної станції

Кількість гідроксиду натрію, що потрапила у воду була мінімальною і споживачам нічого не загрожувало. За словами шерифа, співробітники очисної станції відреагували швидко, але навіть у іншому випадку вода надійшла б у систему міського водопостачання протягом доби або більше, і надлишок лугу в будь-якому випадку вдалося б усунути до того, як вода дійшла б до споживачів. Однак Гуалтьері зауважив, що сторазове збільшення концентрації гідроксиду натрію у воді слід вважати значним і потенційно небезпечним.

Спроба зламу і отруєння води стурбувала чиновників: сенатор Марк Рубіо заявив про серйозність атаки і закликав ставитися до неї як до питання національної безпеки. Шериф, у свою чергу, повідомив, що муніципалітети інших округів штату отримали попередження про атаку і вказівки перевірити роботу систем захисту своїх очисних споруд.

Гуалтьері розповів, що поліція проведе розслідування інциденту. Поки ніхто не заарештований, але у слідчих є деякі версії, стверджує шериф. Разом з тим, за його словами, поліція поки не знає, чому був обраний саме Олдсмар.