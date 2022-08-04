Якщо говорити точніше, то на ранок 3 серпня повідомляли про 7767 тисяч зламаних гаманців. Чи збільшилась ця кількість за останню добу, не ясно.
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Що відбувається з Solana
Як повідомляє сторінка статусу Solana в Twitter, розслідування ще триває, однак перші його результати показують: доказів того, що протокол Solana або його криптографію було зламано, немає. Причина – у сторонніх криптовалютних гаманцях. Уражені адреси були створені, імпортовані або використані в додатках мобільних гаманців Slope, але атака також зачепила сервіс Phantom.
Цей експлойт було виділено для одного гаманця на Solana, а апаратні гаманці, які використовує Slope, залишаються безпечними,
– пише компанія.
Таким чином, помилка ховалася не в коді ядра Solana, а в програмному забезпеченні, яке використовується кількома іншими сервісами гаманців, популярними серед користувачів.
Судячи з усього, зловмисники якимось чином скомпрометували вихідну фразу, яка використовується для захисту їхніх гаманців. Цим закритим ключем підписуються всі транзакції. Тому в Solana також наголошують, щоб користувачі більше не використовували свою початкову фразу повторно на апаратному гаманці – варто створити нову.
Сума збитків склала 8 мільйонів доларів.