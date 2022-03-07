Хакери атакували компанію Samsung: на торрентах опинилось 190 гігабайтів конфіденційних даних
Джерело:Bleeping Computer
Південнокорейська компанія Samsung зазнала атаки хакерів. Відомо як мінімум про 190 гігабайтів викрадених даних. Вони вже опинилися у відкритому доступі. Однак це, ймовірно, ще не все.
За інформацією джерела, відповідальна за атаку група Lapsus$. Тиждень тому вони ж зламали мережу Nvidia, викрали 1 терабайт даних, 20 гігабайтів з яких опублікували в мережі. Тому ці 190 гігабайтів, викрадених у Samsung, можуть бути лише частиною здобутих трофеїв.
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Що відомо
Викрадені дані включають вихідні коди програм, зокрема:
- Вихідний код Trusted Applet (аплет для апаратної криптографії, двійкового шифрування та контролю доступу в середовищі Samsung TrustZone).
- Алгоритми для операцій біометричного розблокування, вихідні коди завантажувачів для смартфонів та планшетів Samsung.
- Конфіденційний код Qualcomm.
- Вихідний код для серверів активації Samsung.
- Вихідний код технології авторизації та аутентифікації облікових записів Samsung, включаючи API та служби.
Якщо наведені відомості правильні, витік може завдати величезних збитків компанії.
Зловмисники розділили дані на три архіви й зробили їх доступними через торрент.
Хакери опублікували 190 гігабайтів даних, вкрадених у Samsung / Фото Bleeping Computer
У кожному такому архіві містяться дані різних технологій Samsung. Цей витік може використовуватися хакерами для вивчення захисту в пристроях Samsung та створення інструментів для її обходу.
Неясно, чи висували злочинці вимоги про викуп, як це було у випадку з Nvidia.