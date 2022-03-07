Хакери атакували компанію Samsung: на торрентах опинилось 190 гігабайтів конфіденційних даних

Південнокорейська компанія Samsung зазнала атаки хакерів. Відомо як мінімум про 190 гігабайтів викрадених даних. Вони вже опинилися у відкритому доступі. Однак це, ймовірно, ще не все.

За інформацією джерела, відповідальна за атаку група Lapsus$. Тиждень тому вони ж зламали мережу Nvidia, викрали 1 терабайт даних, 20 гігабайтів з яких опублікували в мережі. Тому ці 190 гігабайтів, викрадених у Samsung, можуть бути лише частиною здобутих трофеїв.

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Що відомо

Викрадені дані включають вихідні коди програм, зокрема:

Вихідний код Trusted Applet (аплет для апаратної криптографії, двійкового шифрування та контролю доступу в середовищі Samsung TrustZone).

Алгоритми для операцій біометричного розблокування, вихідні коди завантажувачів для смартфонів та планшетів Samsung.

Конфіденційний код Qualcomm.

Вихідний код для серверів активації Samsung.

Вихідний код технології авторизації та аутентифікації облікових записів Samsung, включаючи API та служби.

Якщо наведені відомості правильні, витік може завдати величезних збитків компанії.

Зловмисники розділили дані на три архіви й зробили їх доступними через торрент.



Хакери опублікували 190 гігабайтів даних, вкрадених у Samsung / Фото Bleeping Computer

У кожному такому архіві містяться дані різних технологій Samsung. Цей витік може використовуватися хакерами для вивчення захисту в пристроях Samsung та створення інструментів для її обходу.

Неясно, чи висували злочинці вимоги про викуп, як це було у випадку з Nvidia.