Восени парламент Фінляндії піддався хакерській атаці. Напад виявили під час внутрішнього технічного контролю парламенту. Через інцидент вже відкрили кримінальне провадження.

Внаслідок кібератаки постраждали деякі парламентські акаунти електронної пошти. Також низка цих акаунтів належали народним депутатам, повідомляє пресслужба парламенту країни.

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Спікерка парламенту Ану Вехвіляйнен вже назвала цю атаку серйозним ударом по демократію та по всьому фінському суспільству.

"Ми не можемо прийняти жодного виду ворожої кібердіяльності, незалежно від того, чи здійснюється вона урядовою чи неурядовою організацією", – зазначила вона.

Також вона додала, що зараз вони докладатимуть максимум зусиль, щоб підвищити кібербезпеку в країні.

Нагадаємо, нещодавно зафіксували масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

В РНБО теж заявили, що в Україні зараз високий рівень кіберзагрози. Експерти говорять про повторення ситуації з вірусом Petya 2, який атакував українські сервіси у 2017 році.