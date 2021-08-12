Доступ до даних зловмисникам забезпечила програма ProjectWEB, яку розробляє Fujitsu. В країні її використовують для обміну інформацією між різноманітними підприємствами та державними установами. Зламавши всього одну програму, хакери отримали "перепустку" до баз даних 129 організацій.

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Наслідки атаки

Як повідомляє джерело, серед урядових установ, які постраждали від витоку даних, є Секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму.

Поки що не було виявлено фактів використання отриманої інформації. Можливо, зловмисники вивчають викрадені дані, щоб зрозуміти, як отримати з них найбільшу вигоду.

За інформацією Fujitsu, серед викраденого є така інформація:

про системи клієнтів,

матеріали, пов'язані з реалізацією проєктів,

інформація особистого характеру – наприклад, імена та адреси електронної пошти клієнтів.

Відомо також, що сам факт входу в мережу здійснили з використанням "законного ідентифікатора та пароля". Щоб з'ясувати обставини ситуації створено спеціальний слідчий комітет, що складається з зовнішніх експертів.

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