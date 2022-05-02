Хакери Anonymous зламали російську систему Qiwi та викрали дані 12,5 мільйонів карт клієнтів
Джерело:твітер NB65
Пов'язане з Anonymous хакерське угруповання NB65 заявило про злом російської компанії та однойменної платіжної системи Qiwi. Також стверджується, що хакери отримали доступ до бази даних користувачів.
Як зазначається у повідомленні NB65, вони отримали у своє розпорядження 10,5 ТБ даних, включаючи інформацію про 12,5 мільйонів кредитних карток клієнтів і 30 мільйонів записів про платежі.
Не пропустіть Це лише початок: впродовж війни хакери Anonymous опублікували в мережі листи 2 мільйонів росіян
Хакери також заявили, що вони зашифрували базу даних Qiwi.
NB65 заявили, що компанія Qiwi має зв'язатися з ними протягом трьох днів. А якщо ні, то хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.
Реакція компанії
У Qiwi вже заявили, що персональні дані клієнтів у безпеці, а сервіси працюють без перебоїв. Втім, NB65 вже назвали ці коментарі "кумедними".Нагадаємо, що у березні NB65 та Anonymous успішно зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію та вивели в ефір повідомлення й відео з правдивою інформацією про війну в Україні.
Інші здобутки Anonymous:
- Раніше хакери також зламали Петербурзький соціальний комерційний банк, пов'язаний з олігархами.
- Атакували рашистське міністерство культури й злили сотні тисяч листів.
- Отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля.
- Злили персональні дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України та інше.