Як зазначається у повідомленні NB65, вони отримали у своє розпорядження 10,5 ТБ даних, включаючи інформацію про 12,5 мільйонів кредитних карток клієнтів і 30 мільйонів записів про платежі.

Не пропустіть Це лише початок: впродовж війни хакери Anonymous опублікували в мережі листи 2 мільйонів росіян

Хакери також заявили, що вони зашифрували базу даних Qiwi.

NB65 заявили, що компанія Qiwi має зв'язатися з ними протягом трьох днів. А якщо ні, то хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.

Реакція компанії

У Qiwi вже заявили, що персональні дані клієнтів у безпеці, а сервіси працюють без перебоїв. Втім, NB65 вже назвали ці коментарі "кумедними".

Нагадаємо, що у березні NB65 та Anonymous успішно зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію та вивели в ефір повідомлення й відео з правдивою інформацією про війну в Україні.

Інші здобутки Anonymous: