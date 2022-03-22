Хакери Anonymous зламали принтери рашистів і друкують антипутінські заклики

Об'єднання хакерів Anonymous оголосило війну путінському режиму. В рамках кампанії зламано десятки сайтів агресора й отримано терабайти корисних даних. Тепер черга дійшла до принтерів та вебкамер.

Подробицями останньої атаки Anonymous поділилися у своєму твітері. Так, стало відомо, що за дві години хакери надрукували понад 100 000 копій свого звернення до росіян. Що в ньому – розповідаємо далі.

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Деталі атаки

Ми друкували інструкції по боротьбі з пропагандою й установці tor на принтерах по всій Росії протягом 2 годин і надрукували понад 100 000 копій. Поки ми розповідаємо, над операцією працюють 15 людей,

– йдеться в твіті.

До повідомлення додано два скриншоти. Один демонструє процес налаштування друку, другий – текст повідомлення, який містить деякі огріхи машинного перекладу, проте загальний сенс зрозумілий.

Громадяни Росії! Дійте зараз, щоб зупинити [у цьому випадку більше підходить "перешкодити"] Путіну-терористу убити більше тисяч [маються на увазі тисячі людей, які, за попередніми підрахунками, загинули внаслідок російської агресії] в Україні!

– так починається послання Anonymous до росіян.

Журналісти International Business Times поговорили з представником хакерського об'єднання і вони ще раз підтвердили факт злому, а також пояснили, що операція включала повідомлення росіянам, що їх президент, Кремль і російські ЗМІ збрехали їм.

У зверненні також міститься інструкція щодо встановлення tor – програмного забезпечення для анонімізації інтернет-трафіку й безперешкодного доступу до "реальних медіа в обхід російської цензури".

Не принтерами єдиними

До речі, кілька днів тому Anonymous також робили іншу подібну заяву – зламали десятки вебкамер по всій Росії.

Трансляції збираються на спеціальному сайті під назвою Behind Enemy Lines, де на картинку накладаються різні повідомлення політичного характеру.

Всього на сайті зібрані дані з більш ніж 80 камер, які хакери розділили на категорії: "всередині", "зовні", "ресторани", "офіси", "бізнес", "школи" та "пункти охорони".



Зображення зі зламаної камери – судячи з усього, це пункт охорони / Фото Anonymous

На момент запуску сайт Behind Enemy Lines також містив вкладку з домашніми камерами. Однак пізніше її вирішили прибрати "з поваги до приватного життя російських громадян".