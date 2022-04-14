Хакери Anonymous зламали компанію "Газпрома" та злили в мережу 768 тисяч листів співробітників

Децентралізована група хактивістів Anonymous здійснила чергову успішну атаку на російську компанію. Цього разу ціллю хакерів стала "Газпром Лінде Інжиніринг" – дочірня структура російського енергетичного гіганта.

Як повідомляє 24 канал, компанія спеціалізується на проєктуванні та створенні об'єктів для потреб нафтохімічної та нафтопереробної галузей. За повідомленням хакерів, наслідком атаки стало злиття в мережу файлів загальним об'ємом 728 ГБ.

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Про успішну атаку група відзвітувала у своєму твітері зазначивши, що загалом хакери отримали доступ до 768 тисяч нових листів з електронних скриньок співробітників компанії.

Дані отримані в результаті атаки, як вже заведено, були опубліковані на ресурсі DDoSecrets.

Нагадаємо, що хактивісти децентралізованої групи Anonymous від перших днів вторгнення Росії в Україну активно допомагали нашій державі. Вони оголосили кібервійну злочинному режиму Росії і попередили Путіна особисто, що жодних секретів приховати не вийде.