Хакери Anonymous опублікували 350 тисяч електронних листів російської Accent Capital

Accent Capital – російська інвестиційна група, що надає послуги з управління інвестиціями в комерційну нерухомість. Вона стала новою ціллю Anonymous.

Про атаку та злив даних повідомили самі Anonymous у своєму твітері вчора, 21 квітня.

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Що відомо

Розмір опублікованого архіву становить 211 гігабайтів.

Anonymous щойно злили через DDoSecrets 365 000 електронних листів (211 гігабайтів) від російської інвестиційної компанії Accent Capital, що займається нерухомістю,

– написали хакери, додаючи, що з моменту оголошення кібервійни злочинному режиму Кремля в мережі опинилися понад 6 терабайтів і 6 мільйонів російських документів і електронних листів.

Чи є серед листів якісь компрометуючі матеріали, поки неясно. Аналіз такого великого об'єму даних потребує деякого часу.

Російська інвестиційна компанія Accent Capital займається банківськими інвестиційними фондами, продажем і орендою комерційної нерухомості в найбільших торгових центрах Москви та Петербурга.

Інші здобутки Anonymous: