Українська кіберполіція допомогла затримати хакера, причетного до атак на 1 800 компаній

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що спільно з Департаментом кіберполіції та правоохоронними органами низки інших країн затримано учасника хакерського угруповання, відповідального за викрадення 120 мільйонів доларів.

Розслідування почали ще в жовтні 2021 року, а саме затримання відбулось у серпні 2022-го. Участь в операції, яку проводили на території Швейцарії, взяли також Європол та Євроюст.

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Що відомо

Завдяки злагодженим діям всіх учасників міжнародної слідчої групи, у жовтні 2021 року було проведено міжнародну операцію щодо документування злочинної діяльності хакерського угруповання, яке розповсюджувало віруси-вимагачі "LockerGoga". Від дій хакерів постраждали понад 1 800 компаній та установ у 71 країні. Загальні збитки сягають більш ніж 120 мільйонів доларів США,

– кажуть в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, що використовувалась цим угрупованням. Завдяки цьому вдалось отримати ключі для розблокування вірусів-вимагачів. Ці ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити дані, раніше зашифровані шкідливими програмами "LockerGoga".

Згідно з повідомленням, тепер на території України проводиться ряд слідчих дій з метою притягнення до відповідальності всіх учасників хакерського угруповання. Скільки їх загалом, не повідомляють, так само як і назви компаній, які постраждали від атак.