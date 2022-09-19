Історію хакера опублікувало видання The New York Times, якому той самостійно надіслав докази своєї атаки. Крім журналістів, матеріали отримали й дослідники безпеки.
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Атака на Uber
Я оголошую, що я хакер, і Uber зазнав витоку даних,
– йшлося в повідомленні у корпоративному месенджері Slack.
Зловмисник, ім'я котрого наразі залишається невідомим, використав не технічні чи програмні вразливості систем Uber, а соціальний інжиніринг. Це ціла сукупність дій, яка переважно спирається на психологію та спостереження за поведінкою людини й спрямована на те, щоб увійти до жертви в довіру й змусити видати свої дані добровільно.
- Початковий доступ до внутрішньої мережі він отримав, зв'язавшись зі співробітником Uber через WhatsApp. Якимось чином хакер дізнався його номер телефону, а потім переконав зайти на підроблений сайт Uber, який перехопив введені облікові дані в режимі реального часу і використав їх для входу на справжній сайт.
- В Uber була встановлена багатофакторна автентифікація у вигляді додатка, який вимагає натиснути кнопку на смартфоні при вході в систему. Співробітник, нічого не запідозривши, натиснув кнопку.
- Після цього злочинець виявив збережені адміністратором скрипти powershell, які автоматизували процес входу до різних мережевих ресурсів.
- Компанія відреагувала на це відключенням частини своєї внутрішньої мережі.
- Поки що не зрозуміло, до яких саме даних мав доступ хакер. Невідомим лишається й те, чи встиг він щось скопіювати або передати іншим людям.
Що відомо про хакера
- Він стверджує, що йому 18 років.
- На каналах Uber Slack він скаржився на те, що водіям Uber недоплачують, що може натякати на його роботу в компанії або ж когось із його родичів, друзів чи знайомих.
- Той факт, що зловмисник не вжив жодних заходів для приховування своїх дій, дозволяє припустити, що вони мотивовані не фінансовою вигодою від програм-вимагачів, здирництва або шпигунства.